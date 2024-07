Pläne in Bonn-Duisdorf Vebowag will in diesem Jahr zwölf neue Reihenhäuser bauen

An verschiedenen Stellen in Bonn arbeiten Bagger und Kräne im Auftrag der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Vebowag. Zum Beispiel auf dem Gelände „Am Vogelsang“ in Endenich. Von den insgesamt 320 Wohnungen, die dort entstehen, baut die Vebowag in drei Blöcken 80 geförderte Einheiten. In Mehlem entstehen auf dem Severinsweg in drei Ersatzneubauten 63 geförderte Mietwohnungen.