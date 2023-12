Kinder aus bedürftigen Familien Duisdorfer Bäckerei sammelt Päckchen für den guten Zweck

Die bekannte Päckchen-Aktion von Schell’s Eck hat wieder begonnen. Wer mitmachen möchte, kann schön verpackte Geschenke bei der Duisdorfer Bäckerei, Rochusstraße 257, abliefern. Sie kommen den Kindern bedürftiger Familien zugute, die von der katholischen Gemeinde Sankt Thomas Morus betreut werden und aktuell an hohen Energie- und Lebensmittelkosten besonders zu knabbern haben. Die Koordinatorin der Geflüchtetenhilfe im Bonner Norden Rita Bruners, die viele Programme für geflüchtete Familien anbietet, möchte auf diese Weise auch ihnen eine Teilhabe an der hiesigen Weihnachtstradition ermöglichen. Mit diesen Geschenken hätten etwa Kinder in Kita und Schule nach Weihnachten auch etwas zu erzählen.