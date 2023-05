Großveranstaltung in Bonn fällt aus Deshalb wurde das Duisdorfer Stadtfest kurzfristig abgesagt

Das Stadtbezirksfest und die Gewerbeschau in Duisdorf fallen in diesem Jahr aus. Das hat die Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH) mitgeteilt. Die Absage kommt knapp eine Woche nachdem der Vorsitzende der WGH, Lutz Persch, angekündigt hatte, der Verein wolle die Gewerbeschau Anfang Juni wieder in ihrer alten Form präsentieren. Die Marke von 20.000 Besuchern sollte wieder geknackt werden, nachdem im vergangen Jahr 18.000 Menschen die Veranstaltung in Duisdorf besuchten. „Ich bin optimistisch, dass das klappt“, hatte Persch gesagt.