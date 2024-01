Gründer des Duisdorfer Theaterkollektivs Stefan Herrmann bindet Drogenabhängige in seine Stücke ein

„Nicht die Suche nach der Wahrheit treibt die Menschen an, sondern das Bedürfnis dazuzugehören.“ Diese einleitenden Worte aus dem Stück „Inside The Wave“, werden dem Publikum im Mitmach-Theaterstück von „The Beautiful Mind“ (TBM) mit auf den Weg gegeben. Eine für das Bonner Theaterkollektiv typische Performance, in der Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen mit Laiendarstellern agieren und ihre zu Beteiligten gewordenen Zuschauer erst am Ende des Spielstücks feststellen könnten, dass sie sich des Gewinnens wegen radikalisiert haben.