Häusliche Gewalt in Bonn Brutaler Ehemann geht auf Frau und Kinder los

Hardtberg · Ein 65-Jähriger aus Duisdorf hat sich nicht nur an seiner Frau, sondern auch an den erwachsenen Kindern vergriffen. Die Polizei erteilte ihm für zehn Tage ein Wohnungsverbot. Doch wie geht es danach weiter? Fälle wie diesen gibt es immer häufiger in Bonn.

07.09.2023, 17:57 Uhr

Die Anzeigen bei der Bonner Polizei wegen häuslicher Gewalt haben in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Experten gehen zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer aus. Foto: picture alliance / Maurizio Gamb

Von Jutta Specht

