Fällung durch die Stadt An der Kreuzbergkirche in Bonn müssen 60 Bäume weichen

Die roten Punkte an den Bäumen fielen Rutger Verbeek kürzlich beim Spazieren an der Kreuzbergkirche auf. Er wunderte sich, was dahintersteckt. Seine Vermutung: Die Stadt lässt sie fällen. Sein Gedanke: Der Charakter des wunderschönen Rundwegs würde unwiederbringlich zerstört. Verbeek ist hier öfter unterwegs, schon seit seiner Kindheit. Der 75-Jährige sagt: „Die Kopflinden geben dem Weg einen besonderen Touch.“