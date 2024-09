Alfred-Bucherer-Straße in Bonn-Endenich Bushaltestelle soll Falschparker fernhalten

Endenich · An der Alfred-Bucherer-Straße in Bonn-Endenich liegen zwei Bushaltestellen wenige hundert Meter auseinander. Nun könnte es dazwischen noch eine weitere geben. Um den Busverkehr geht es bei dem Antrag aber in erster Linie nicht.

16.09.2024 , 12:00 Uhr

Was ist das Beste für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer? Bei der Alfred-Bucherer-Straße in Endenich gehen die Meinungen auseinander. Foto: Benjamin Westhoff

Von Stefan Knopp