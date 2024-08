Elterntaxis und Kampfradler Das erlebt ein Polizist im Endenicher Verkehrschaos

Dass der Schutzmann den ganzen Tag noch nichts getan hat, spottet ein populäres kölsches Volkslied. Was abfällig gemeint ist, versteht der echte Schutzmann Dirk Prütz aus Endenich völlig anders. Wenn er an der Ecke steht, ist für ihn nämlich dann alles in Ordnung, wenn er nichts tun muss. „Weil sich alle Verkehrsteilnehmer, wenn sie mich in Uniform stehen sehen, zusammenreißen, sich an die Straßenverkehrsordnung halten und keinen Fehler machen wollen.“ Verkehrserziehung durch Polizeipräsenz. Deswegen kommt es jedoch an manchen Tagen zu einem Rückstau bis zum Endenicher Ei.