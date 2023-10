Maßnahme dauert einen Monat Kanalsanierung sorgt in Bonn für Verkehrschaos

Man möchte gerne mal Mäuschen spielen bei der Verkehrsleitplanung für baustellenbedingte Straßensperrungen. In Endenich wird in der Alfred-Bucherer-Straße zwischen Wiesenweg und Endenicher Allee der Kanal saniert, und der Verkehr wird umgeleitet, was zu Schimpftiraden wie die eines Autofahrers führte: „Wie kann man Busse durch diese enge Straße leiten?“ Er meinte den Wiesenweg, in dem sich um die Mittagszeit zwei Linienbusse ihren Weg durch den entgegenkommenden Alltagsverkehr bahnen mussten.