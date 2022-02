Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter mit Schusswaffe überfällt Postfiliale in Endenich

Endenich Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine Postfiliale in Bonn-Endenich ausgeraubt. Er bedrohte dabei einen Angestellten mit einer Waffe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend eine Postfiliale in Bonn-Endenich ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag erklärte, hatte der Räuber gegen 18.35 Uhr einen Angestellten am Hintereingang der Filiale in der Alfred-Bucherer-Straße abgepasst und ihn mit einer Schusswaffe in die Räumlichkeiten zurückgedrängt. Dabei forderte der unbekannte Mann von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld.