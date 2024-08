Umleitung am Endenicher Ei Auf der Regerstraße wird es gefährlich für Radfahrer

Auf der Fahrrad-Umleitungsstrecke am Endenicher Ei in Bonn kommen Radfahrer an einer Stelle besonders in die Bredouille: in der Regerstraße. Wer sich zur Tageszeit mal für eine halbe Stunde dorthin stellt, wird vor allem zwei Dinge beobachten: Erstens, Radfahrer haben dort aufgrund entgegenkommender sowie parkender Autos nicht genügend Platz und zweitens, etwa jeder dritte Radfahrer fährt trotz der deutlichen Beschilderung, die ein Fahrrad- sowie Fußgängerverbot anzeigen, auf den Herrmann-Wandersleb-Ring Richtung Bonn.