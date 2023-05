Kreative Ideen gefragt So wollen Bonner Unternehmen neue Mitarbeiter gewinnen

Für viele Unternehmen in Bonn wird es zunehmend schwieriger, geeignete Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Halbjahreszwischenbilanz am Ausbildungsmarkt 2022/23 wider. Die Agentur für Arbeit Bonn, die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und die Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg haben diese gemeinsam vorgestellt. Arbeitgeber in Hardtberg überlegen sich neue Wege, um Personal zu finden.