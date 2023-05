Parken in Endenich Kaum jemand hält sich an das Halteverbot der Stadt Bonn

Bonn · Jahrzehntelang parkten Autofahrer in der Max-Bruch-Straße in Bonn auf dem Gehweg, obwohl es verboten ist. Die Stadt kümmerte das nicht. Dann stellte sie plötzlich Halteverbotsschilder auf. An die hält sich bisher aber kaum jemand.

23.05.2023, 14:28 Uhr

Vor etwas über einer Woche stellte die Stadt in der Max-Bruch-Straße Halteverbotsschilder auf. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Als er hört, um welches Thema es gehen soll, steigt Dirk Hülsebusch direkt wieder aus seinem Auto aus. Gerade hat sich der 57-Jährige in den Wagen gesetzt, der in der Max-Bruch-Straße parkt. Zu dem Halteverbot, das die Stadt nun dort durchsetzt, will er aber doch noch ein paar Sätze sagen.