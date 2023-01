Heckenbrand in Duisdorf

Duisdorf Am Samstagabend kam es im Alten Heerweg in Duisdorf zu einem Heckenbrand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Alten Heerweg in Duisdorf standen am Samstagabend circa zehn Meter einer Hecke in Flammen. Nach Angaben der Bonner Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass er sich nicht auf angrenzende Gebäude ausbreitete. 18 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.