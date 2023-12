Ein Jäger berichtet Warum Wildfleisch als Weihnachtsessen bei den Bonnern so beliebt ist

Rehrücken, Wildschwein oder Hirschgulasch – bei vielen Bonnern wird es auch dieses Jahr wieder ein weihnachtliches Festmahl mit Wild geben. Am wertvollsten ist das Wildfleisch, wenn es direkt aus der Region kommt, sagt Lutz Schorn: „Ein regionales Produkt wird vom Jäger direkt an den Metzger vor Ort geliefert und hat damit eine sehr gute Ökobilanz, da kein Transport notwendig ist.“ Schorn ist einer der Bonner Jäger, die dafür sorgen, dass Wild im regionalen Handel erhältlich ist. Er ist regelmäßig im Kottenforst auf der Jagd. Der etwa 3000 Hektar große Wald unterteilt sich auf Bonner Stadtgebiet in 25 Reviere. Von Frühjahr bis Januar sind die Jäger in ihren eigenen Revieren unterwegs. In dieser Zeit ist das Schießen von Reh, Damwild und Wildschwein erlaubt.