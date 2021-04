Baustelle in Lengsdorf : Fliegerbombe entdeckt - Gebäude müssen evakuiert werden

Auf einer Baustelle in der Lengsdorfer Hauptstraße ist am Dienstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf einer Baustelle in Bonn-Lengsdorf ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten nehmen diese am Dienstagnachmittag in Augenschein. Anwohner im direkten Umfeld sollen jetzt ihre Wohnungen verlassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einer Baustelle an der Lengsdorfer Hauptstraße ist am Dienstag gegen 13.50 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst inspiziere am Nachmittag den Bombenfund, teilte die Stadt am Nachmittag mit.

Auch der Ordnungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr seien vor Ort, um den Bereich rund um die Fundstelle abzusichern. Da der Sprengkörper durch den Baggerführer bei den Bauarbeiten bewegt wurde, bat die Stadt Anwohner im direkten Umfeld, ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen zunächst zu verlassen.

Nach Informationen unserer Redaktion sollen Gebäude in einem Radius von rund 100 Metern evakuiert werden.

Weitere Informationen in Kürze.

(ga)