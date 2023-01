Erfahrung in der Natur : So verändert ein freiwilliges Umweltjahr eine junge Bonnerin

Größer als Lisa Sander und sechs Kilo schwer ist die Motorsense, mit der sie im FÖJ zu arbeiten gelernt hat. Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Lisa Sander ist in der Biostation in Bonn-Dransdorf eine von 3300 bundesweit engagierten jungen Menschen, die sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr entschieden haben. Warum hat sie sich nach dem Abitur für ein FÖJ entschieden?



Reaktionen wie, „so ein Quatsch“ oder „ist doch verlorene Zeit“, musste sich Lisa Sander (19) widersetzen, als sie sich nach dem Abitur entschied, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren. Die Möglichkeit dazu bieten in Deutschland nur etwa 50 Organisationen. Sander schaffte es, einen von jährlich nur vier zur Verfügung stehenden Plätzen der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft (siehe Infokasten) zu bekommen. Nach einem Probetag, zu dem aus rund 50 Bewerberinnen und Bewerbern zwanzig junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren eingeladen wurden, gehörte sie zu denen, die am 1. August des letzten Jahres ihre FÖJ-Stelle in der Dransdorfer Biostation antreten konnten. „Das ist mein Gap Year“, sagt sie. Bewusst habe sie sich dafür entschieden, die zwischen Abitur und Ausbildung eingelegte „Lücke“ von einem Jahr nicht im Ausland, sondern mit der praktischen Arbeit in und an der Natur zu nutzen. Da ihr Vater im heimatlichen Nutzungen (Kreis Beverungen) mit Holz handelt und ihr älterer Bruder Forstwirtschaft studiert, ist sie schon früh mit ökologischen Themen in Berührung gekommen.

„Das FÖJ ist für mich zur beruflichen Orientierung total wichtig“, betont sie. Direkt nach dem Abitur hätte sie noch keine Entscheidung darüber treffen können, wie es für sie weitergeht. Vor Beginn ihres FÖJ habe sie beispielsweise noch nie eine Motorsense in der Hand gehabt. „Jetzt weiß ich, dass mir die Arbeit damit viel Spaß macht.“ Zwischenzeitlich hat sie sich auch schon auf Stellen als Landschafts- und Gartenbauerin beworben. Auf das Ergebnis ihres Vorstellungsgesprächs für eine Ausbildung zur Pflanzentechnologin, das sie gerade in der Nähe Paderborns hatte, wartet sie noch.

Spechte zählen

„Die Arbeit in der Biostation ist abwechslungsreich und körperlich herausfordernd“, sagt sie. Ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Mit einem Freischneider zu arbeiten, hätte sie sich früher niemals getraut. „Das Ding ist größer als ich und wiegt sechs Kilo.“ Der Umgang mit den Geräten habe ihr ein gewisses Selbstbewusstsein verschafft. Auch täglich zur Arbeit zu gehen und 39 Stunden in der Woche einen festen Tagesablauf zu haben, sei eine gute Erfahrung für sie. Ihr Arbeitstag beginnt in der Regel morgens um acht Uhr mit dem Beladen der Fahrzeuge mit dem benötigten Arbeitsgerät wie Motorsensen und -sägen. Anschließend ist sie bei nahezu jedem Wetter unterwegs und mit der Landschaftspflege beschäftigt oder hilft aktuell, den Schutz von Amphibien vorzubereiten, deren Wanderung ab Mitte Februar einsetzen wird.

Freiwilliges ökologisches Jahr Bewerbung ab 15. Februar Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) beginnt immer am 1. August. Bewerbungsbeginn für ein FÖJ in 2023 ist der 15. Februar, Bewerbungsschluss der 15. Mai. Da landesweit nicht alle Stellen besetzt werden können, ist es wichtig, sich frühzeitig zu bewerben. Die Biologische Station Bonn/Rhein-Erft als eine der möglichen Einsatzstellen bittet darum, sich nicht bei zu bewerben, sondern beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), der das FÖJ in Nordrhein-Westfalen organisiert. Dort kann man sich auch für FÖJ-Stellen in der Bonner Jugendfarm und der Stadtförsterei Bonn/Haus der Natur sowie für die Jugendakademie Walberberg in Bornheim bewerben. Die Bewerbungsunterlagen (online) und weitere Informationen über das Freiwillige Ökologische Jahr finden sich unter www.foej.lvr.de. hsf

Gerade noch hat sie mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Biostation drei Tage in den Wäldern rund um Hürth und Brühl verbracht, um dort Biotopholz und die Lebensräume von Spechten zu kartieren. Hauptaufgaben der vier FÖJler in der Biostation sind praktische Arbeiten wie die Mahd von Feuchtwiesen, der Pflegeschnitt von Obstbäumen und Kopfweiden, die Betreuung der Krötenschutzzäune und der Gehölzschnitt an Gewässern und auf Wiesen. Im Sommer kommt dann wieder das Projekt Regiosaatgut mit dem Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten von Wildpflanzen hinzu.

Taschengeld als Entlohnung

Lisa Sander ist beim ersten Zusammentreffen von 30 FÖJlern aus dem Rheinland, die zusammen eine Seminargruppe bilden, zu deren Sprecherin gewählt worden. Fünf Mal im Jahr trifft sich die Gruppe jeweils fünf Tage lang zur Weiterbildung und zu Workshops. Bei der nächsten Zusammenkunft mit dem Thema „Globalisierung und Konsum“ wird sie einen Vortrag über die Vor- und Nachteile der Urbanisierung halten.

Gerne würde sie sich als Gruppensprecherin auch bundesweit für eine bessere Entlohnung der Freiwilligen einsetzen, um damit allen jungen Menschen die Erfahrungen im Umwelt- und Naturschutz möglich zu machen: Mit dem „Taschengeld“ genannten Monatslohn von 385 Euro plus einem Mietkostenzuschuss von 103 Euro bei einer Miete von 400 Euro könnte sie sich ohne die finanzielle Unterstützung ihrer Mutter kein FÖJ erlauben. „Dabei ist es auch gesellschaftlich betrachtet so wichtig, dass jede und jeder der es möchte, diese Erfahrungen unabhängig von seiner finanziellen Situation machen kann“, sagt sie.

Tiefe Beunruhigung