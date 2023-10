Geschichte über einen kleinen Ritter So will eine Bonnerin mit ihrem Kinderbuch Frieden stiften

Geschrieben hat sie dieses Werk in der Coronazeit, als ihr drittes Enkelkind geboren wurde. Es heißt auch Felix und war der Namensgeber der Hauptfigur. Der kleine Friedensritter lebt in der Burg Spinnenstein mit seiner Großmutter, der in dem Burg Eltz nachempfundenen Gemäuer ständig zu kalt ist, und seinem frechen Bruder Kunibert, der am liebsten Streiche spielt, zusammen. Die Eltern sind auf einem Kreuzzug Richtung Süden. Vor allem des Bruders Streiche führen am Ende dazu, dass niemand mehr etwas mit den Leuten auf Burg Spinnenstein zu tun haben möchte. Nur Felix hat mit niemandem Streit. Er will sich mit allen wieder vertragen und hat auch schon eine Idee, wie das klappen könnte.