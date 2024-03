Ausflüge in Bonn Fünf neue Touren erwarten Wanderer im Kottenforst ab Mai

Noch zeigt sich das Wetter wechselhaft und unbeständig, aber schon bald wird der Frühling viele Wanderer in die Natur locken. Es ist ein verregneter Tag, an dem sich Felix Hermann vom Naturpark Rheinland und Ulrich Schmitz vom Eifelverein Bonn gemeinsam mit einigen Helfern auf den Weg in den Kottenforst machen. Nur sehr wenige Spaziergänger sind unterwegs, so können sie ganz ungestört arbeiten. Zielstrebig steuert die kleine Gruppe einen Baum an, um an diesem ein kleines Aluminium-Schild mit dem Buchstaben M anzubringen. Das „M“ steht für die Melbbach-Route. Sie ist eine von mehreren neuen Wanderrouten im Kottenforst, die Hermann und Schmitz gerade im Wald markieren.