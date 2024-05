Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr im Einsatz Fünf Personen nach Unfall in Hardtberg verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort fuhren die beiden Autos auf der Pascalstraße in Bonn-Hardtberg in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Fahrenheitstraße kam es zum Zusammenstoß. Ein 45-jähriger Autofahrer war mit zwei weiteren Mitfahrern in Richtung Brüser Damm unterwegs. Eine 20-jährige Autofahrerin sowie eine Mitfahrerin kamen aus entgegengesetzter Richtung, so Luhmer. Wieso die beiden Autos zusammenstießen, war am Abend noch unklar.