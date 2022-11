Zeitpunkt noch unklar : Fußgängerbrücke an Haltestelle Robert-Kirchhoff-Straße wird saniert

Fußgängerbrücke in Bonn : Kein Geld für Gleisquerung an der Haltestelle Robert-Kirchhoff-Straße Statt ursprünglich angekündigter Sanierung will die Verwaltung die Gleisquerung an der Haltestelle Robert-Kirchhoff-Straße abreißen und neu bauen. Die Ratskoalition hat einen anderen Plan. Gibt es in unmittelbarer Nähe bereits barrierefreie Querungen, soll nur das Nötigste in die Instandthaltung investiert werden – zugunsten Umbaus von Übergängen, die noch nicht barrierefrei sind.