Geboren im Dransdorfer Bunker „Das Erlebnis muss so schrecklich gewesen sein“

Was ihrer Mutter im Dransdorfer Bunker widerfuhr, beschreibt Brigitte Jülich als „Geburtstrauma“. Die heute 80-Jährige kam dort am 11. November 1944 zur Welt. Für ihre Mutter war das Erlebnis so schlimm, dass sie danach keine weiteren Kinder haben wollte. Aus heutiger Sicht kann Jülich das verstehen, aber damals wünschte sie sich nichts mehr als Geschwister.