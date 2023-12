Nach 35 Jahren in den Ruhestand Was Gemüse-Peter auf dem Duisdorfer Wochenmarkt erlebte

Die Doyenné du Comice findet man nur bei ganz wenigen Händlern. „Das ist eine der besten Birnensorten überhaupt“, sagt der, der sie in Duisdorf verkauft. Das hat seinen Preis. „Die kann ich nicht für 70 oder 80 Cent verkaufen“, sagt Peter Mallon. Ihm ist gute Qualität wichtiger als der Preis, auch bei den SanLucar-Weintrauben, alte rheinische Apfelsorten, Tomaten und anderen Lebensmitteln aus der Region, die er in „Mallon’s Zauberfrüchte“ auf dem Duisdorfer Wochenmarkt verkauft. Wer diese Qualität noch mal konsumieren möchte, muss sich aber beeilen. Der 64-Jährige geht zum Jahreswechsel in den Vorruhestand. Und die Lücke, die er hinterlässt, wird schwer zu füllen sein.