Veranstaltung der Agentur für Arbeit in Bonn Haben Polizei und Bundeswehr ein Nachwuchsproblem?

Selfies mit Gefechtshelm oder Schutzweste und sich dabei über die verschiedenen Möglichkeiten einer Ausbildung oder eines Studiums bei der Bundeswehr informieren. Das war am Donnerstagmittag in der Agentur für Arbeit in Bonn möglich. Uniformierte Institutionen, darunter Polizei, Zoll, Bundeswehr, Justizvollzug (Siegburg) und Bundeskriminalamt boten Interessierten, vor allem Schülerinnen und Schülern, offene Gesprächsrunden an. Während einige sich im Anschluss nicht sicher waren, ob sie sich eine Karriere in Uniform vorstellen könnten, gab es auch andere, die die Veranstaltung überzeugte. Sie verließen die Räume der Agentur für Arbeit mit sicheren Zukunftsplänen.