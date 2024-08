Neuer Abholservice für Arzneimittel in Bonn An diesen Automaten gibt es Medikamente rund um die Uhr

Marietta K. ist begeistert: Vor einer halben Stunde endete ihre Spätschicht in einem Duisdorfer Discounter. Jetzt, gegen 21.30 Uhr, ist sie mit ihrem Hund auf der abendlichen Gassi-Runde durch den Ort unterwegs. „Und gleichzeitig kann ich mir noch schnell meine Medikamente abholen, die mir der Arzt am Morgen verschrieben hat“, sagt die 43-Jährige. „Selbst um diese Uhrzeit.“ Möglich ist das durch einen Service, den Aláa Sabrina Msallam in ihrer Schwanen Apotheke an der Rochusstraße seit Mitte Mai anbietet: einen 24-Stunden-Abholautomaten für Arzneimittel.