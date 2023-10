Neu im Amt Neuer Bürgermeister im Hardtberger Rathaus

Leonhardt ist Neurologe und Medizininformatiker. Der 55-Jährige wurde in Duisdorf geboren, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Seit 2018 ist er aktives Mitglied bei den Grünen und seit 2020 Bezirksverordneter in Hardtberg. Für Leonhardt sind die barrierefreie Gestaltung des Stadtbezirks und die Verkehrswende, insbesondere die Westbahn, die großen und dringlichen Themen in Hardtberg. Im Amt und als Mensch sei der Vorgänger Christian Held ihm ein Vorbild, erklärte Leonhardt. Privat verband die beiden auch die Musik. Held sang Chansons, Leonhardt begleitete ihn auf dem Klavier. Wertschätzung für Held kam auch per Post aus der Partnerstadt Villemomble. Die dortige Bezirksvertretung will eine neugebaute Turnhalle nach ihm benennen. Die französische Freundschaftsbekundung trieb manchem Bezirksverordneten Tränen in die Augen.