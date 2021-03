Baustelle und Umleitung : Villemombler Straße in Bonn ab Montag teils gesperrt

Duisdorf Ab Montag, 29. März, wird ein Abschnitt der Villemombler Straße für eine Woche zur Einbahnstraße. Grund ist die Erneuerung des Kanals. Der Verkehr Richtung Duisdorf wird über Schieffelingsweg oder Fontainengraben umgeleitet.

Die Kanalsanierung in der Villemombler Straße hat Autofahrer schon einmal auf ihrer gewohnten Route gestoppt. Die seit Sommer 2020 laufende Baumaßnahme wurde verkehrsbedingt unterbrochen. Wie sich herausstellte, kann die stark frequentierte Strecke immer nur zeitweise gesperrt werden. Eigentlich war geplant, die Sanierung bis Ende 2020 abzuschließen. Die Erneuerung des Kanals, unterteilt in mehrere Bauabschnitte, erfolgt grabenlos im Schlauchliningverfahren, Sanierungsarbeiten an Schächten und den Singkastenleitungen in offener Bauweise. Wie das Tiefbaumamt mitteilt, können die erforderlichen Arbeiten im Kreuzungsbereich Villemombler Straße/Schieffelingsweg/Fontainengraben aus verkehrstechnischen Gründen nur in den Ferien ausgeführt werden.