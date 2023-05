Aufregung in Wohnviertel Stadt Bonn richtet ohne Ankündigung Halteverbot ein

Carola Brunowsky besitzt ein begehrtes Gut. Die 78-Jährige wohnt in der Endenicher Allee und hat eine Garage. Bewohner der Max-Bruch-Straße, die nicht weit entfernt liegt, haben sie in den letzten Tagen angesprochen, weil sie dringend eine mieten wollen. Denn in der Max-Bruch-Straße hat die Stadt Ende der vergangenen Woche, ohne es vorher anzukündigen, ein Halteverbot eingerichtet, sodass 50 Stellplätze weggefallen sind.