Psychische und Physische Angriffe Wie Bonner Kinder Mobbing in der Schule erleben

„Ich bin in der zweiten Klasse schon gemobbt worden“, erzählte der neunjährige Taib. Andere Kinder hätten sich über seine Körperfülle und sein damals fehlerhaftes Deutsch lustig gemacht, und das habe ihn traurig gemacht. Damals half ihm seine Mutter. Und Valeriia (9) erzählte, dass andere Kinder sie oft „Hase“ genannt hatten, für sie eine Beleidigung. Für beide war deshalb die Veranstaltung am Montag in der Turnhalle ihrer Grundschule in Medinghoven eine tolle Sache, denn es ging genau um dieses Thema.