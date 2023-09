Bonn-Hardtberg Neuer Bezirksbürgermeister steht zur Wahl

Hardtberg · Der Grüne Bezirksverordnete Peter Leonhardt will Nachfolger des kürzlich verstorbenen Bezirksbürgermeisters Christian Held in Hardtberg werden. Die Bezirksvertretung tagt am 17. Oktober.

08.09.2023, 16:00 Uhr

Peter Leonhardt kandidiert für das Amt des Bezirksbürgermeisters. Foto: Privat/privat