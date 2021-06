Brauchtum und Sport in der Pandemie : So planen die Hardtberger Vereine den Neustart

Planung für 2021

Der Vorstand des Ortsfestausschusses Duisdorf (OFA) ist nach seiner Sitzung in dieser Woche gewillt, einige Veranstaltungen wieder auszurichten: Das Weinfest soll demnach stattfinden. Der OFA-Vorsitzende Bernd Schmidt betont, dass nur der Umzug abgesagt ist. Das Fest selbst will man feiern. Ob mit einzelnen Wein- und Imbissbuden nach Lengsdorfer Vorbild oder im großen Zelt auf dem Schickshof, das steht noch nicht fest. Auch ob dabei eine neue Weinkönigin gekrönt wird oder die jetzige im Amt bleibt, ist derzeit noch unklar.

Ob die Herbstkirmes stattfindet, entscheidet die Bonner Veranstaltungs-ArGe. Der OFA ist bereit, kurzfristig Fassanstich, Frühschoppen und einen Köttzug ohne Einkehr zu organisieren. Die Einladungen an die Beschicker für den Adventsmarkt gehen laut Schmidt demnächst raus, und auch den Altentag in der Schmitthalle will man wieder durchführen. Weiteres entscheidet sich bei der Jahreshauptversammlung am 5. Juli in der Schmitthalle.