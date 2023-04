Verkehr in Bonn-Hardtberg Tempo 30 für weitere Straßen auf dem Prüfstand

■ Schieffelingsweg: Die Grenzwerte gemäß Lärmschutzrichtlinie – 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts - wurden nach den Berechnungen laut Verwaltung tagsüber nur an drei Gebäude überschritten. Insofern käme eine Tempo-30-Regelung aus Lärmschutzgründen nicht in Betracht. In der Nacht allerdings wurden durchgehend zu hohe Werte gemessen. Dass auf der Straße Gefahrenpotenzial besteht, schließt die Verwaltung aus. Bei mehrtägigen Messungen in Richtung Provinzialstraße betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit 41 Stundenkilometer. Nur 1,9 Prozent der Fahrzeuge waren zu schnell. In Fahrtrichtung Villemombler Straße wurde bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 39 Stundenkilometern eine Überschreitungsquote von 1,1 Prozent festgestellt. Vier Fußgänger querten in einer Spitzenstunde mit 309 Kraftfahrzeugen die Straße. Der Plan ist jetzt, zwischen Villemombler Straße und Ludwig-Richter-Straße von 22 bis 6 Uhr auf Tempo 30 als zulässige Lärmschutz-Maßnahme umzustellen.