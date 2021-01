Kostenlose Untersuchungen : Tierarztmobil hilft Tieren von Bonner Senioren

Hilfe für das Haustier

In einem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt ist das Tierarztmobil des Europäischen Tier- und Naturschutz-Vereins (ETN) seit November in Bonn unterwegs. An folgenden Plätzen ist es zu finden: dienstags von 14 bis 17 Uhr am Brüser Berg, auf Höhe Borsigallee 23; mittwochs von 10 bis 13 Uhr vor dem Quartiersmanagement Auerberg, Stockholmer Straße 23; mittwochs von 14 bis 16 Uhr an der Begegnungsstätte Mehlem, Utestraße 1. Ein weiterer Standort in Lannesdorf ist momentan in Planung.

Damit das Haustier kostenlos behandelt werden kann, sollte einer der folgenden Nachweise zum ersten Termin mitgebracht werden: Bonn-Ausweis, Wohngeldbescheid oder ein Bescheid über Grundsicherung im Alter.

Wer das Tierarztmobil besuchen möchte, sollte vorab einen Termin unter (0157) 37 29 34 63 vereinbaren. Das Tierarztmobil ist ein Angebot des ETN für Senioren und beruht allein auf Spenden. Weitere Informationen unter www.etn-ev.de.