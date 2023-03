Trotz zweier Einkommen : Bonner Familie verzweifelt bei der Wohnungssuche

Die Ein- und Mehrfamilienhäuser im Neubaugebiet am Rande von Röttgen sind gefragt. Foto: Benjamin Westhoff

Hardtberg Seit Monaten sucht eine Bonner Familie in Hardtberg nach einer Wohnung. Trotz zweier Einkommen finden sie nichts, was sie sich leisten können. Trotzdem wollen sie nicht aufgeben und haben jetzt schon beschlossen, was sie machen, wenn sie endlich ein Haus haben.