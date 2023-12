Feuerwehreinsatz in Bonn-Hardtberg Bewohnerin musste nach Zimmerbrand am Brüser Berg in die Klinik

Bonn-Hardtberg · Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr Bonn wegen eines Zimmerbrandes in einem Einfamilienhaus am Brüser Berg aus. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

13.12.2023 , 18:15 Uhr

Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr Bonn wegen eines Zimmerbrandes in einem Einfamilienhaus am Brüser Berg in Bonn-Hardberg aus. Foto: Petra Reuter





von Dierk Himstedt