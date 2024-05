Hallenbad in Bonn Hardtbergbad am 11. Mai wegen Veranstaltung geschlossen

Die Türen des Hardtbergbads im gleichnamigen Bonner Stadtteil bleiben am Samstag, 11. Mai 2024, für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Grund ist eine Veranstaltung des ansässigen Schwimmvereins SC Hardtberg, wie das Presseamt der Stadt Bonn mitteilt. Die Hallenbad Beueler Bütt ist am Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, das Frankenbad in der Nordstadt lädt von 9.00 bis 15.00 Uhr zum Schwimmen ein.