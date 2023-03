Viel Stillstand Warum Hardtberger Politiker sich über die Stadt ärgern

Was kann denn so schwierig daran sein, einige neue Spielgeräte auf der Rochusstraße aufzustellen? Die Kommunalpolitiker rätseln. Was am Schickshof seit Jahren vor sich hin gammelt, ist kein Spaß für Kinder, eher Trauerspiel. Dabei rechnet sich kinderfreundliche Möblierung. Wenn der Nachwuchs schön spielt und mit Attraktionen abgelenkt ist, sind die Erwachsenen entspannter beim Einkaufen. Und alle kommen gern wieder in die Fußgängerzone.