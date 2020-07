Bei der Landwirtschaftskammer : Spaziergänger im Kottenforst beschweren sich über Güllegeruch

Der Annaberger Hof in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Kottenforst Spaziergänger beschweren sich über Güllegeruch am Annaberger Hof im Kottenforst. Pächter Jan Büsch hat sich allerdings an die Regeln gehalten, bestätigen die Landwirtschaftskammer und die Stadt Bonn.

Frische Landluft stach Spaziergängern rund um den Annaberger Hof dieser Tage in die Nase. Gülle. Mancher schlug Alarm, ob das Ausbringen der Brühe auf den Wiesen rechtens sei, und ob nicht das Grundwasser verunreinigt werde. Wie die Landwirtschaftskammer NRW auf GA-Anfrage mitteilt, ist an dem Ausbringen der Gülle nichts zu beanstanden. „Das stinkt, aber es ist ok“, sagt Bernhard Rüb, Leiter der Pressestelle. „Stinken ist in der Landwirtschaft erlaubt.“