Kampf mit den Ämtern : Hartz-IV-Empfänger eröffnet Kiosk auf dem Brüser Berg

Am 21. Dezember konnte Hans-Dieter Haubrichs seinen Kiosk auf dem Brüser Berg eröffnen. Foto: Benjamin Westhoff

Brüser Berg In seinem neuen Kiosk auf dem Brüser Berg in Bonn bietet Hartz-IV-Empfänger Hans-Dieter Haubrichs Getränke, Snacks und Tabakwaren an. Der Weg zur Ladeneröffnung war jedoch nicht einfach.