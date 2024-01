Einstiger Kult-Imbiss Hirzmann-Nachfolger schließt seinen Imbiss in Duisdorf

Nur noch drei Stunden bis Thomas König den Schlüssel für seinen Imbiss abgibt. Erst vor knapp einem Jahr hat er an der Rochusstraße von Rainer Hirzmann übernommen. Nun bleibt die Fritteuse erst mal aus. Zu den Gründen will sich König nicht genauer äußern. Er sagt nur, dass er sich derzeit wegen des Imbisses in einem Rechtsstreit befinde.