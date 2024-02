Parkplätze und Bäume in Duisdorf „Es gibt kein Recht auf das Parken vor der Tür“

Nach den Protesten gegen die Pflanzung neuer Bäume in Duisdorf, stellt sich die Frage: Hat die Politik am Bürger vorbei entschieden? „Nein, das haben wir nicht: Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und wir wurden gewählt, um Entscheidungen für den Hardtberg zu treffen“, sagt Jutta Brodhäcker (Grüne). „Die Maßnahme ist angesichts des voranschreitenden Klimawandels unumgänglich.“