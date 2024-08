Currywursteis in Duisdorf Holy Ice eröffnet im ehemaligen Hirzmann-Imbiss

Die lange Schlange mit Menschen, die bis auf die Rochusstraße führt, und bunte Luftballons rund um den Eingangsbereich verraten es bereits: In den ehemaligen Imbiss Hirzmann ist wieder Leben eingekehrt. Doch statt Pommes und anderer deftiger Snacks gibt es dort von nun an hausgemachtes Eis. Denn der neue Pächter des Lokals ist Michael Heiliger, der mit seiner Eismanufaktur Holy Ice neben dem Hauptsitz in Alfter auch nach Duisdorf gezogen ist.