40 Minuten mit dem Auto Deshalb fährt eine Hundebesitzerin zum Spazieren quer durch Bonn

Manchmal lädt Regina Rebien ihre beiden Hunde ins Auto und fährt vom Hardtberg 20 Minuten nach Beuel, nur um mit ihnen spazieren zu gehen. Dort gibt es eine sogenannte Freilauffläche, wo Hunde ohne Leine laufen und herumtollen können. Ansonsten gilt in Bonn, dass Besitzer ihre Hunde auf Straßen, Plätzen und in Parks an die Leine nehmen müssen.