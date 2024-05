Mehrere Standorte In Bonn kommt das Spaghetti-Eis aus dem Automaten

Ippendorf · Bei Heißhunger auf Gefrorenes hilft der Griff in die Kühltruhe. Oder eben in einen der Eisautomaten, die es mittlerweile nicht nur in Bonn, sondern auch im Rhein-Sieg-Kreis gibt.

21.05.2024 , 09:28 Uhr

Der Eisautomat in Ippendorf. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel