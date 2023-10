Test in Dransdorf So bewerten Kinder den ersten Naturspielplatz in Bonn

Unter einer Matschmulde hatte sich mein Sohn etwas anderes vorgestellt: einen Bereich mit einer Wasserpumpe, in dem man sich nach Herzenslust einsauen kann, bis die Badewanne winkt. Jedenfalls war in der städtischen Mitteilung zur Einweihung des naturnahen Spielplatzes von einer großen Mulde die Rede, die nach Regenschauern Spielmöglichkeiten bietet. Die können mein Sohn und seine Kindergartenfreundin allerdings nicht ausfindig machen, weshalb sie am Ende einen großen, in den Boden eingelassenen Stein mit den Dellen nutzen, um die Kleidung für die Waschmaschine vorzubereiten. Die Dellen sind mit Regenwasser gefüllt, die Stiefel zum Schluss auch.