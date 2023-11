Inklusiver Sport in Bonn „Diese Momente jetzt sind einfach das, was gelebt wird“

Lessenich · Tobias Gemein will das Sportangebot für Menschen mit Behinderung in Bonn ausweiten. Deshalb hat der 22-Jährige kürzlich ein kostenloses inklusives Fußballcamp organisiert. Dabei treibt ihn auch ein Schicksal aus seiner Familie an.

20.11.2023 , 18:00 Uhr

Berührungsängste sind fehl am Platz: Tobias Gemein beim inklusiven Fußballcamp im Lessenicher Soccer Center. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

