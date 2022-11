Bonn International : „Ausländerin bin ich überall“

Irène Kwaong freut sich darauf, die Hochzeit einer Freundin in New York im Dirndl zu feiern. Foto: Stefan Hermes

Serie Duisdorf Als Irène Kwaong nach New York reist und dort etwas Traditionelles zu einer Hochzeit tragen soll, entscheidet sie sich für ein Dirndl. Dabei stammt sie eigentlich aus Kamerun.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Kurz vor ihrem Abflug nach New York, wo Irène Kwaong zur Hochzeit einer Freundin eingeladen ist, hat sie sich ein Dirndl gekauft. „Unbedingt sollen alle Gäste in traditionellen Kleidern erscheinen“, lacht Kwaong. Zunächst hatte sie bedauert, keine traditionellen Stoffe aus ihrem Geburtsland Kamerun zu besitzen, doch die Freundin habe gar keinen Wert auf Afrikanisches gelegt – nur traditionell solle man sich kleiden. Egal ob afrikanisch, indisch oder arabisch. „Auch deutsch?“, habe Kwoang nachgefragt. Nachdem ein deutliches „Ja, klar“ zur Antwort kam, hat sich Kwoang für das Dirndl entschieden.

Ihre Tochter fand das Dirndl peinlich

„Mama, das ist so peinlich“, sei die Reaktion ihrer Tochter Cindy (26) gewesen. Kwaong lacht wieder ihr ansteckendes Lachen. Die Vorfreude auf ihren Auftritt im Bayern-Look ist ihr anzusehen. Gerade noch hatte sie mit ihrem Aufenthalt in Dubai das komplette Gegenteil zum eher freizügigen Dirndl-Dekolleté erlebt: Kopftuch und restlos bedeckte Arme und Beine. Mit 18 ihrer Mitschülerinnen aus der ersten Oberschulklasse im kamerunischen Tiko feierte sie in Dubai das 30-jährige Jubiläum ihrer Einschulung. Bei Klassentreffen in Kamerun kommen nicht die Abiturklassen zusammen, sondern alle Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse einer weiterführenden Schule. Das sei doch auch viel schöner, sagt Kwaong, weil es doch viele gar nicht bis zum Abitur schafften. Sie schaffte es allerdings weit darüber hinaus.

Anglistik, Romanistik und Afrikanistik in Kamerun studiert

In Kamerun studierte die heute 51-jährige Mutter zweier Kinder Anglistik, Romanistik und Afrikanistik. Erst dann sollte sie nach den Vorstellungen ihres Vaters, der als evangelischer Pfarrer in Kamerun wirkte, als eines von sieben Geschwistern nach Deutschland ausreisen, um dort ihren Master zu machen. Als sie 1993 nach Deutschland kam, wurde ihr Bachelor aus Kamerun nicht anerkannt und Kwaong wiederholte in Köln ihr komplettes Studium und schloss es dort mit einem Master ab. Mehrfach hatte sie es abbrechen wollen, nicht zuletzt auch, weil sie mit Bambara und Swahili zwei weitere afrikanische Sprachen erlernen musste. Doch eine Freundin riet ihr, das Studium abzuschließen. In Deutschland werde man nach seinem akademischen Grad bewertet, so die Kommilitonin. Das war für Kwaong neu. „Bei uns sind alle gleich, egal welchen Abschluss man hat“, sagt sie. „In Afrika respektieren wir vor allem das Alter.“ Auch wenn sie, „bei uns“ und „wir“ sagt, sei Deutschland längst zu ihrer Heimat geworden, betont sie.

Integration ging schnell

Sie habe sich schnell integrieren können. Schon in Kamerun sei sie durch die Pflicht ihres Vaters, an keinem Ort länger als fünf Jahre zu verbringen, gezwungen gewesen, immer wieder von vorn anzufangen. Sie wisse es nun sehr zu schätzen, bald 30 Jahre an einem Ort zu leben. Sie möchte weder auf ihre langjährigen Freunde verzichten, noch auf das deutsche Gesundheitssystem, die hiesige Infrastruktur sowie auf ihre Nachbarschaft, „meine Kirche und meinen Beruf“, sagt sie. Auch der deutsche Pass mache ihr das Reisen in die ganze Welt einfach.

Seit 20 Jahren arbeitet Kwaong beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Eher scherzhaft habe sie damals der Generalsekretär der Wissenschaftseinrichtung bei seiner Begrüßung als „die Exotin“ im Haus willkommen geheißen. Heute arbeiteten in ihrer Abteilung Menschen aus 17 Nationen. Gern zitiert sie ihre bereit sind Deutschland zur Welt gekommene Tochter, die in ihrer Bachelorarbeit über Unternehmensführung und Diversität schrieb, es sei wichtig zu erkennen, „dass ein vielfältiges, gemischtes Team mit unterschiedlichen Denkweisen wesentlich mehr Ideen und Lösungen hervorbringt, als mehrere Personen mit denselben Denkweisen.“

Kwaong arbeitet und lebt gern in Bonn und fühlt sich bestens integriert. Um nach ihrem Studium in Deutschland bleiben zu können und das Land nicht wieder – wie es damals noch vorgesehen war – drei Monate nach ihrem Abschluss verlassen zu müssen, heiratete sie ihren langjährigen Freund aus Kamerun, der bereits die deutsche Staatsbürgerschaft besaß.

Irène Kwoang Wenn ich mir etwas wünschen dürfte ... Eine Stadt wie Bonn, sagt Irène Kwoang, die sich als Einwanderungsstadt verstehe, schließt alle Menschen, die in ihr leben ein – unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Menschen mit Migrationsgeschichte bereicherten Gesellschaften durch verschiedene Lebensweisen und Kulturen. Es solle weiterhin Sprachkurse für Ausländer geben, aber – so betont Kwoang – es solle Integrationskurse nicht nur für Ausländer, sondern auch für Deutsche geben. Beide Seiten müssten sich weiter öffnen.

Geschworen, nie wieder zu heiraten

Als sie sich 2006 von ihm trennte, habe sie sich geschworen, nie wieder zu heiraten. Doch wenig später lernte sie ihren deutschen Ehemann kennen, mit dem sie seit vierzehn Jahren in Duisdorf wohnt. „Als ich zum ersten Mal die Tür zu unserem neuen Haus aufschloss“, erinnert sie sich amüsiert, „da fragte mich ein Nachbar, ob ich nun die neue Mieterin sei.“ Erstaunt hätte er erfahren müssen, dass ihr das Haus gehört. Damit berichtet sie über die immer noch vorhandenen Vorurteile und rassistischen Äußerungen, die ihr nicht fremd sind. „Man ist es natürlich leid“, sagt sie, „immer wieder gefragt zu werden, woher man denn komme.“ Doch sie nimmt es inzwischen gelassen und weiß, dass die Vorteile, in Deutschland zu leben, überwiegen. „In Kamerun hätte ich niemals die Gelegenheit gehabt, Menschen aus aller Welt zu treffen“, so Kwaong.

Die Serie Bonn international In der Serie „Bonn International“ stellen wir einmal in der Woche Menschen aus Bonn oder der Region vor, die aus dem Ausland stammen oder lange Zeit in anderen Ländern gelebt haben. Die Porträts handeln von anderen Perspektiven auf das Leben und Arbeiten am Rhein. ga

Foto: Stefan Hermes Irène Kwaong fühlt sich in der Internationalität Bonns sehr wohl. zurück

weiter