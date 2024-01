Bonn International Zu Hause in Endenich und der Provence

Es ist nass und kalt in Bonn, als es zum vereinbarten Treffen mit Thierry Séte kommt, der in Endenich und in der französischen Provence lebt. Während die Wetter-App in Bonn fünf Grad zeigt, strahlt die Sonne bei frühlingshaften fünfzehn Grad am blauen Himmel von Sétes südfranzösischer Heimat. Auf die Frage, was ihn jetzt noch in Bonn halte, lacht Séte und sagt, dass er noch vor den Festtagen nach Montpellier aufbrechen werde. „Aber ich lebe hier genauso gerne wie in Frankreich, das Wetter spielt für mich dabei keine Rolle.“