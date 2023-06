Ungewöhnliche Begegnung im Morgengrauen Bonner Jäger filmt Naturschauspiel im Kottenforst

Im Frühling ist Lutz Schorn oft ganz früh am Tag im Kottenforst unterwegs. Die blühenden Pflanzen, das Grün der Bäume, all das kostet der Jäger und Waldbesitzer in aller Ruhe aus. Wie an dem Morgen als er um 5.30 Uhr auf einem Hochsitz saß und plötzlich ein Reh entdeckte. Etwa 80 Meter entfernt, schätzt Schorn. „Wenn die mitbekommen, dass ein Mensch da ist, geben die normalerweise Vollgas“, sagt er.