Erst die Gesundheit, dann der neue Job Jobcenter in Bonn klärt Arbeitssuchende über Möglichkeiten auf

Beim Jobcenter zu landen, ist für viele ein Stigma. So auch für die Frau, die am Dienstag den „Tag der Möglichkeiten“ besuchte, zu dem die Duisdorfer Behörde eingeladen hatte. „Die Menschen sind hier alle viel freundlicher, als ich es erwartet hatte“, sagte die mit ihrem Namen lieber nicht in der Zeitung stehen möchte. Früher war sie war als Kunsthandwerkerin selbstständig. Durch den Lockdown konnte sie sich dank staatlicher Hilfen retten, doch dann folgten Krankheit und Operationen. „Ich dachte, gut, das dauert mit Reha vier Wochen, dann bin ich wieder fit.“ Doch dem war nicht so. Corona dauerte an, die Krankheit und alles, was damit zusammenhing, habe sie doch mehr umgehauen, als sie erwartet hätte.